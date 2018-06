Hollande recua e se aproxima de Sarkozy, diz Ipsos O líder do Partido Socialista da França e candidato à presidência do país, François Hollande, vem perdendo força e se aproximando cada vez mais do presidente Nicolas Sarkozy, de acordo com a última pesquisa de intenção de voto visando às eleições presidenciais que serão realizadas em 22 de abril.