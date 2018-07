Hollande será o candidato socialista à presidência da França

O veterano moderado do Partido Socialista francês François Hollande será o candidato da esquerda nas próximas eleições presidenciais, em abril. Nas prévias do partido, realizadas ontem, Hollande teve pouco mais de 56% de votos, contra 44% obtidos pela ex-ministra do Trabalho Martine Aubry.

Logo no início da noite, Martine reconheceu a vitória de Hollande. A ex-chefe do partido, que aspirava ser a primeira presidente francesa da história, conduziu uma campanha agressiva contra Hollande, mas disse ontem que os socialistas se unirão e começarão a "lutar para uma mudança que porá fim aos anos de governo de Nicolas Sarkozy."

Hollande disputará a presidência contra Sarkozy, que tentará a reeleição, e pode devolver o poder aos socialistas após 17 anos - a última vez que a França teve um presidente socialista foi em 1988, com a reeleição de François Mitterrand. "Recebi a incumbência de fazer a esquerda vencer em 2012", declarou Hollande.

O candidato nunca ocupou um cargo público, ao contrário de sua rival, que foi autora do projeto que reduziu a jornada de trabalho para 35 horas semanais, e é filha de Jacques Delors, ex-presidente da Comissão Europeia. Mais de 2,6 milhões de franceses participaram das prévias. O resultado comprova a insatisfação popular com Sarkozy.

A disputa da esquerda para eleger um nome forte foi abalada em maio, quando o candidato favorito, Dominique Strauss-Kahn, ex-diretor do FMI, foi preso em Nova York sob acusação de agressão sexual contra a camareira do hotel onde estava hospedado. Em setembro, a acusação foi retirada pela Justiça americana.

Hollande prometeu, durante a campanha, reprimir os excessos do mercado financeiro, reduzir impostos e o déficit orçamentário e criar novos empregos no setor público. / REUTERS