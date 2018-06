Hollande sinaliza possíveis sanções da UE contra Rússia

Hollande disse que "nova escalada" de tensões na Ucrânia pode levar os chefes de Estado, "sem dúvida, a intensificar as sanções" em uma cúpula da UE, prevista para esta tarde em Bruxelas. O nível das novas medidas punitivas continua a ser considerado pelo braço executivo da UE, disse o presidente.

"Esta é a mais grave crise desde o fim da Guerra Fria", declarou Hollande em um curto discurso televisionado antes de sair de Paris para a reunião de sábado. "Contra essa piora nas tensões, as decisões devem ser tomadas".

Hollande disse que entrou em contato na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, para expressar a esperança de uma solução negociada para o conflito no leste da Ucrânia, onde separatistas apoiados por Moscou têm enfrentado forças do governo ucraniano.

Hollande afirmou que pediu que Putin pare de ajudar os separatistas e respeite a integridade territorial da Ucrânia. Ele também reiterou que a França estava pronta para organizar uma reunião com a Rússia, a Ucrânia e a Alemanha, algo semelhante ao encontro de quatro vias que ocorreu na Normandia, em junho, à margem das comemorações do Dia D.

"Não há tempo a perder", disse Hollande. "Vamos deixar a situação piorar até que isso leve para a guerra? Porque esse é o risco". Fonte: Dow Jones Newswires.