Hollande tem dez pontos de vantagem sobre Sarkozy

A pesquisa da Harris foi feita nos dias 25 e 26 de abril e indica que deve haver uma migração maciça dos eleitores do candidato da extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, para Hollande. Mélenchon ficou em quarto lugar no primeiro turno, com 11% dos votos. Dos eleitores que votaram em Mélenchon no primeiro turno, 92% disseram que votarão em Hollande no segundo, enquanto 2% votarão em Sarkozy, informou a Harris.

Hollande também deverá atrair mais votos que Sarkozy do candidato centrista François Bayrou, que obteve pouco mais de 9% dos sufrágios no primeiro turno. Entre os eleitores de Bayrou, 41% disseram que votarão em Hollande no segundo turno, enquanto 36% votarão em Sarkozy, que é da centro-direita. Já entre os eleitores da terceira colocada, Marine Le Pen, da Frente Nacional (FN), 48% disseram que votarão em Sarkozy no segundo turno, mas 21% disseram que votarão em Hollande. A FN é da extrema direita e Le Pen obteve 17,9% dos votos no primeiro turno. Hollande obteve 28,6% dos votos no primeiro turno, enquanto Sarkozy ficou com 27,2%. O segundo turno será realizado em 6 de maio. As informações são da Dow Jones.