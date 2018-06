Hollande tem primeiro encontro com Putin após crise O presidente da França François Hollande se encontrou com o líder russo Vladimir Putin durante uma visita a Moscou neste sábado. O encontrou é uma rara demonstração de boa vontade enquanto tensões seguem altas em razão do conflito no leste da Ucrânia e da decisão da França de suspender a entrega de dois navios de guerra a Moscou.