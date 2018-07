Hollande vence primárias do Partido Socialista na França

Aubry, que buscava ser a primeira mulher presidente da França, rapidamente reconheceu a derrota. "Saúdo calorosamente François Hollande, que está claramente na frente. Sua vitória é inquestionável", disse Aubry, que também é famosa por criar a lei francesa de 35 horas semanais de trabalho.

Hollande, de 57 anos, é um moderado no partido e foi por muito tempo parceiro da última candidata socialista à presidência, Segolene Royal. Mais um construtor de consensos nos bastidores do que um visionário, Hollande é visto positivamente por muitos para contrastar com Sarkozy, considerado um tipo "durão" na condução do país.

O partido estima que mais de 2,7 milhões de pessoas tenham votado nas primárias socialistas deste domingo. No primeiro turno das primárias, realizado no domingo passado, mais de 2,6 milhões de eleitores reduziram a lista de seis candidatos para apenas dois finalistas.

Pesquisas recentes indicavam que Hollande poderia vencer Sarkozy facilmente nas eleições presidenciais que serão realizadas na próxima primavera do Hemisfério Norte, caso o atual presidente busque um segundo mandato de cinco anos, o que é amplamente esperado. O nível de aprovação de Sarkozy está na casa dos 30% há meses, mas ele é reconhecido como um candidato forte nas campanhas e sensibiliza a maioria de direita no eleitorado francês.

No início deste ano, a maioria das pesquisas mostrou que o melhor nome para derrotar Sarkozy era o do ex-presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, que deixou o cargo em meio a acusações de tentativa de estupro nos Estados Unidos. Ele chegou a ser preso, mas o processo contra ele foi retirado. Entretanto, a reputação de Strauss-Kahn na França foi por água abaixo e suas ambições presidenciais fracassaram.

Hollande, que ficou em primeiro lugar no primeiro turno das primárias, recebeu apoio expressivo dos outros quatro candidatos derrotados no domingo passado - um sinal implícito de que a maior prioridade do grupo é ver uma vitória socialista nas eleições presidenciais, há tanto tempo esperada. As primárias na França ocorreram pela primeira vez no estilo norte-americano e foram adotadas, em parte, para ajudar os socialistas a superar anos de discórdia em seus quadros. As votação foi aberta para eleitores de fora do partido, embora haja algumas condições para participar. As informações são da Associated Press.