'Homeland' e 'Modern Family', os vencedores do Emmy

"Homeland" ganhou seis prêmios: o de melhor série dramática, melhor ator (Damien Lewis), melhor atriz (Claire Danes) e melhor roteiro (Alex Gansa, Howard Gordon e Gideon Raff, pelo episódio piloto), além de outros dois prêmios técnicos que a série já havia ganho na semana passada. "Homeland" roubou a cena de "Mad Men". A série que monopolizava os prêmios de drama nos últimos anos, saiu sem premiação, apesar de concorrer em sete categorias.A atriz brasileira, Morena Baccarin subiu junto com o elenco de "Homeland" no momento da entrega do prêmio de melhor série dramática.

A atriz Claire Danes disse em seu discurso, que "acredita que ''Homeland'' seja uma das séries favoritas do presidente Barack Obama". A série tem como tema central um oficial do Exército dos EUA que foi dado como morto durante a Guerra do Iraque e que, após oito anos de cativeiro nas mãos da rede terrorista Al-Qaeda, é libertado e repatriado. As informações são da Dow Jones.