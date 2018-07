Homem abre fogo em comício de vitória eleitoral no Canadá

OTTAWA - Um homem armado e mascarado abriu fogo no prédio do partido separatista Parti Quebecois, no Canadá, na madrugada desta quarta-feira, 5, quando a nova primeira-ministra de Quebec, Pauline Marois, fazia um discurso de vitória. Ela foi retirada do palanque às pressas pelos seguranças.

Ainda não se sabe se o objetivo do agressor era balear a líder do partido, que defende a separação da província de língua francesa. A polícia prendeu um homem de 50 anos e disse que ele iniciou um pequeno incêndio nos fundos do prédio-sede do partido antes de ser detido. Marois voltou ao palanque depois do incidente e pediu para a multidão ir para casa.

