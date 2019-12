Homem abre fogo perto de agência de segurança russa e mata agente

MOSCOU - O Serviço de Segurança Federal (FSB), principal agência de segurança da Rússia, informou que um de seus agentes foi morto e outras cinco pessoas ficaram feridas quando um homem abriu fogo perto de sua sede, na Praça Lubyanka, em Moscou, nesta quinta-feira, 19.

O FSB é o principal sucessor da KGB, agência da era soviética, e não deu mais detalhes do incidente. Pouco antes, havia informado que o atirador tinha sido "neutralizado", termo usado pelos funcionários russos quando um criminoso é morto.

O porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, disse ter sido informado do ataque a tiros logo após a entrevista coletiva anual do líder russo. Quase ao mesmo tempo em que ocorria o ataque, Putin fazia um discurso durante um concerto no Kremlin organizado para homenagear os agentes da FSB e de outras agências de segurança. / AP