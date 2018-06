Homem acusado de ameaçar presidente da Argentina é detido em Buenos Aires

BUENOS AIRES - A polícia da Argentina deteve em Buenos Aires um homem de 47 anos acusado de ameaçar o presidente do país, Mauricio Macri, informaram nesta terça-feira, 31, fontes oficiais.

"Vou matar Macri", disse uma voz masculina no último dia 13 de abril em uma ligação à linha de emergência da polícia do país, segundo um comunicado do Ministério de Segurança.

A pasta iniciou uma investigação que terminou na segunda-feira com a detenção do homem, de nacionalidade argentina, na cidade de San Fernando, na província de Buenos Aires.

"Desde o primeiro dia foi decidido investigar a fundo as ameaças porque a mensagem que queremos transmitir à sociedade é que os responsáveis (pelas ameaças) devem prestar contas à Justiça por seus atos e de nenhuma maneira serão toleradas estas intimidações", indicou a ministra de Segurança, Patricia Bullrich.

Após rastrearem as linhas telefônicas, os agentes de segurança detectaram que a ligação foi realizada pelo telefone celular do agora detido, cuja identidade não foi revelada.

Esta é a segunda prisão neste mês por ameaças contra Macri, já que a polícia deteve na última sexta-feira um jovem de 20 anos acusado de ameaçar de morte o chefe de Estado. Em agosto foi localizado outro homem de 26 anos que ameaçou "explodir" a casa do presidente argentino. / EFE