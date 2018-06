'Homem-Aranha francês' escala maior edifício da França sem cordas

PARIS - Alain Robert, conhecido como o "Homem-Aranha francês", escalou nesta quinta-feira, 10, sem a ajuda de cordas, o edifício mais alto da França, localizado no bairro financeiro de Paris "La Défense".

Aos 49 anos, Robert precisou de menos de uma hora para chegar ao topo do edifício "First", de 231 metros de altura. A escalada em Paris foi feita com autorização, o que foge ao seu histórico. O francês costuma subir os prédios sem permissão, fatos pelos quais já foi preso, inclusive no Brasil, em 2008.

Essa é uma nova marca para o "Homem-Aranha francês", que possui 66% de deficiência no corpo e sofre vertigem desde 1982, quando sofreu uma queda de 15 metros.

Ao longo de sua vida, Robert escalou alguns dos edifícios mais altos do mundo, entre eles o maior, o Burj Khalifa, de Dubai, de 828 metros.