Polícia da Alemanha mata homem armado que invadiu cinema na cidade de Viernheim

BERLIM - A polícia alemã matou nesta quinta-feira, 23, um homem mascarado que entrou armado com uma arma de fogo e um cinturão de munição em um cinema na cidade de Viernheim, no sudoeste do país, informou o ministro de Interior do Estado de Hesse, Peter Beuth. Segundo policiais, não há feridos entre as pessoas que estavam no local.

A televisão pública estatal e o jornal Darmstaedter Echo haviam relatado previamente que entre 20 e 25 pessoas foram feridas. O jornal Build, no entanto, afirma que 25 pessoas teriam sido atentidas por equipes de resgate em função do gás lacrimogêneo usado pela polícia. Além disso, há relatos de que o suspeito teria feito reféns e se entrincheirado no cinema antes de ser morto pela polícia.

Em seu site, o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung afirmou, citando fontes policiais, que o suspeito estava "fortemente armado" e teria entrado no local por volta das 15 horas (10 horas, em Brasília). As informações não foram confirmadas pelas autoridades.

Oficialmente, a polícia alemã se limitou a dizer que enfrentava uma "situação confusa de ameaça". O cinema em Viernheim foi cercado por agentes das forças especiais da polícia, que estabeleceram um perímetro de segurança. A cidade fica a cerca de 70 quilômetros de Frankfurt.

Por prevenção, o chefe da Polícia de Nova York enviou oficiais para cinemas da cidade americana após o episódio na Alemanha, segundo um repórter da emissora NBC. / AFP, EFE e REUTERS