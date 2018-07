Homem atira em namorada e avó, se refugia em mercado e mata refém em Los Angeles

LOS ANGELES - Um homem foi preso depois de atirar contra a namorada e a avó, se refugiar em um supermercado e matar uma mulher a tiros dentro do local, no bairro de Silver Lake, em Los Angeles, na Califórnia, na noite deste sábado (final da tarde no horário local). Ele manteve funcionários e clientes como reféns no local, cercado pela polícia, e se entregou após cerca de três horas. As identidades das vítimas e do preso não foram divulgadas até o momento.

The suspect then crashed his vehicle at which point an officer involved shooting occurred. At the termination of the pursuit, the suspect fled into the Trader Joe’s. Inside the Trader Joe’s, a female victim was struck by gunfire. She was pronounced dead at scene. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 22 de julho de 2018

Segundo as autoridades, depois de efetuar sete disparos contra a avó na zona sul de Los Angeles, o suspeito fugiu com a namorada ferida em um veículo Toyota Camry, foi perseguido por viaturas e trocou tiros com policiais. Ele acabou batendo o carro em um poste em frente ao mercado da rede Trader Joe's, deixou a vítima no banco do passageiro e correu para se refugiar dentro do estabelecimento.

Pessoas que estavam na loja foram mantidas como reféns ou se esconderam do homem em banheiros e corredores até ele decidir se entregar à polícia. Uma mulher morreu no estabelecimento durante a troca de tiros entre o suspeito e os policiais. Ainda não foi confirmado de quem partiu o disparo que a matou. Alguns reféns conseguiram fugir através de janelas com o auxílio do Corpo de Bombeiros local. O cerco terminou por volta das 22h30 (18h30 no horário de Los Angeles) e o homem se entregou às autoridades com um ferimento no braço.

A rede CNN registrou imagens da mulher ferida sendo retirada do veículo abandonado no pátio do mercado. Ela não corre risco de morte, conforme as autoridades. O estado da avó baleada não foi informado. Outras seis pessoas foram levadas para o hospital com escoriações e ferimentos leves.

O prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, parabenizou os policiais e bombeiros envolvidos no cerco e prestou solidariedade aos familiares da mulher morta dentro do supermercado. "O heroísmo que foi demonstrado hoje foi inigualável e as equipes que responderam ao chamado, fizeram o cerco e negociaram com o suspeito sem dúvidas salvaram vidas hoje", disse. "Nossa solidariedade a todos que ficaram traumatizados"

Pelas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que acompanhava o incidente. "Assistindo atentamente à possível situação de reféns em Los Angeles. Suspeito cercado. O Departamento de Polícia de Los Angeles atua com apoio das forças federais", escreveu. / Com informações de agências internacionais e rede CNN.