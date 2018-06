Homem armado mata 2 e fere 3 em Seattle

De acordo com a emissora local de televisão King 5, um homem armado foi visto fugindo do local do crime, uma lanchonete chamada Cafe Racer, perto do distrito universitário de Seattle.

Dois homens morreram no local. Uma mulher e dois homens foram socorridos e levados a um hospital próximo em condições críticas, segundo a polícia. O crime aconteceu por volta das 11h locais (15h em Brasília). O motivo ainda é desconhecido.

O suspeito foi descrito como um homem branco de aproximadamente 1m80 com idade na casa dos 30 anos. Uma operação de busca pelo suspeito está em andamento. As informações são da Dow Jones.