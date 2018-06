Homem armado mata dois em igreja na costa leste da Rússia

MOSCOU - Um homem armado abriu fogo no domingo, 9, contra uma catedral ortodoxa russa na ilha de Sakhalin, na costa leste da Rússia, matando uma freira e um fiel e ferindo outras seis pessoas, disseram autoridades.

O tiroteio aconteceu no momento em que as forças de segurança russas estão em forte alerta devido às preocupações com possíveis ataques aos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, milhares de quilômetros a oeste. Aparentemente não havia ligação com os Jogos.

O atirador foi detido no local após o tiroteio na principal catedral da cidade de Yuzhno-Sakhalinsk, disse o Comitê Investigativo, um órgão federal.

Não foi dado imediatamente nenhum motivo para o ataque, que aconteceu seis dias depois de um adolescente de Moscou ter matado um professor e um policial no primeiro grande tiroteio em escolas na Rússia.