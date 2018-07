Homem ataca guarda da Embaixada dos EUA em Israel

Micky Rosenfeld, porta-voz da corporação, afirmou que o agressor era um homem na casa dos 40 anos. Ele disse que a motivação para o atentado era desconhecida e que o incidente nada tinha a ver com o confronto entre Israel e o grupo Hamas na Faixa de Gaza. A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, deve chegar a Israel mais tarde nesta terça-feira para tentar garantir um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

A Embaixada dos EUA em Tel Aviv é um dos locais mais seguros em Israel, protegida por equipes de segurança israelenses e americanos. Rosenfeld disse que a segurança foi reforçada após o ataque.

No atentado, o segurança foi ferido na perna antes de dar um tiro de alerta para o alto, afirmou Rosenfeld. O agressor estava sendo questionado. A Embaixada dos EUA não comentou imediatamente o episódio. As informações são da Associated Press.