Homem atira em sete pessoas durante festa e é morto por policiais nos EUA

SAN DIEGO - A polícia de San Diego matou um homem, 49 anos, suspeito de atirar em sete pessoas, neste domingo, 30, durante uma festa de aniversário na piscina de um complexo de apartamentos perto da Universidade da Califórnia. O homem, identificado como Peter Selis, estava com uma cerveja na mão e a arma em outra. Os oficiais receberam os primeiros relatos às 6h, disse Shelley Zimmerman, chefe de polícia de San Diego.

Quatro mulheres negras, dois homens negros e um hispânico foram levados para hospitais com ferimentos de bala. Uma das mulheres morreu momentos depois. Vários feridos passaram por cirurgia no mesmo dia e outros estavam em estado grave. Um homem foi levado ao hospital depois de quebrar o braço enquanto fugia.

"Esse é realmente um ato terrível de violência que aconteceu hoje", disse o prefeito de San Diego, Kevin Faulconer, em entrevista coletiva. "Nossa cidade inteira, todos os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e suas famílias.”

Um helicóptero da polícia chegou à cena do crime primeiro e o piloto relatou ter visto vários feridos e que o suspeito ainda estava na área da piscina. Três policiais em terra atiraram no homem depois que ele apontou uma arma de grande calibre para os oficiais, disse Shelley Zimmerman.

A polícia acredita que Selis morava no complexo, mas não descobriu um motivo para o crime. Acredita-se que uma das pessoas da festa morava no mesmo complexo. A polícia está investigando o caso. /Associated Press