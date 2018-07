Homem-bomba ataca delegacia no Iraque e mata 3 pessoas

O atentado aconteceu após um tribunal de justiça iraquiano sentenciar a mulher de um líder morto da Al-Qaeda a 20 anos de prisão por acusações relacionadas ao terrorismo, disse Abdul-Sattar Bayrkdar, porta-voz do Conselho Supremo de Justiça. Hasna Ali Yahya, esposa iemenita de Abu Ayyub al-Masri, foi condenada na última quinta-feira, de acordo com o porta-voz. Bayrkdar não forneceu detalhes sobre as acusações, mas uma autoridade do governo revelou que a mulher foi condenada por facilitar a correspondência entre insurgentes e preparar cintos carregados com explosivos.

Al-Masri, um egípcio que se juntou aos campos da Al-Qaeda no Afeganistão no final dos anos 90, treinou como especialista em carros-bomba antes de viajar ao Iraque, após a invasão norte-americana em 2003, disseram autoridades dos Estados Unidos. Ele liderou a organização terrorista depois que Abu Musab al-Zarqawi, fundador da Al-Qaeda nascido na Jordânia, foi morto em junho de 2006. O grupo lançou uma campanha de bombardeios pouco depois para mostrar que a Al-Qaeda está longe de ser eliminada. As informações são da Associated Press.