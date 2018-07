Homem-bomba ataca hotel na capital do Afeganistão Um homem-bomba promoveu hoje um ataque suicida no interior de um hotel em Cabul, capital do Afeganistão. Até as 17 horas (horário de Brasília) não havia informações referentes a mais vítimas além do autor do atentado, informou a polícia local. As ruas que levam ao hotel Inter-Continental foram interditadas logo depois do ataque. Um hóspede afirmou ter ouvido tiros no interior do hotel, que estava sem luz após o atentado.