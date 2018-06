Homem-bomba de ataque em Istambul era membro do Estado Islâmico, diz ministro

A Turquia identificou o homem-bomba por trás do ataque de sábado em Istambul como membro do Estado Islâmico nascido na cidade turca de Gaziantep, afirmou neste domingo o ministro do Interior, Efkan Ala.

"Nós determinamos que Mehmet Ozturk, nascido em 1992, em Gaziantep, realizou o ataque hediondo no sábado, em Istambul. Ficou estabelecido que ele é um membro da Daesh," disse Ala na entrevista coletiva transmitida ao vivo pela TV. Daesh é um termo em árabe para Estado Islâmico.

O atentado suicida, que ocorreu no sábado em uma zona comercial em Istambul, deixou 4 mortos, além do terrorista, e 36 feridos, quase uma semana após outro ataque matar 35 pessoas na capital, Ancara.

As vítimas fatais eram dois americanos e dois israelenses, de acordo com os governos de EUA e Israel, respectivamente. /REUTERS