Homem-bomba e atiradores matam 52 em ataques contra ministério no Iêmen

Um militante dirigiu um carro cheio de explosivos até a porta do complexo ministerial e, em seguida, homens armados em outro veículo aceleraram e abriram fogo contra soldados, médicos e enfermeiros que trabalhavam em um hospital no interior do prédio, disseram testemunhas à Reuters.

Os ataques coordenados feriram 167 pessoas, disse o Comitê de Segurança do governo iemenita. Dois médicos alemães e dois vietnamitas, além de uma enfermeira indiana e duas filipinas, morreram, acrescentou.

Ninguém reivindicou imediatamente a responsabilidade pelos ataques, mas um especialista iemenita em assuntos relacionados aos militantes islâmicos disseram que o atentado tinha as marcas da Al Qaeda.

O Iêmen tem lutado com militantes ligados à Al Qaeda que atacaram repetidamente funcionários e instalações do governo ao longo dos últimos dois anos.

A ameaça de segurança é uma preocupação internacional. O país aliado dos EUA compartilha uma longa fronteira com a Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, e o braço da Al Qaeda baseado na região tem planejado ataques contra alvos ocidentais.

Funcionários do ministério estavam chegando para trabalhar quando o homem-bomba detonou seus explosivos, afirmaram duas fontes dentro do ministério.

A enorme explosão sacudiu o bairro movimentado de Bab al- Yemen, na orla do centro velho da capital Sanaa, um labirinto de bancas de mercado e casas com torres de pedra decoradas com vitrais e ornamentadas em gesso.

"A explosão foi muito violenta, todo o lugar tremeu por causa disso", disse um funcionário que trabalha na área, onde também está localizado o banco central do país.

Os médicos e um funcionário do Ministério da Defesa disseram que os atiradores levaram um médico ocidental e uma enfermeira filipina para o pátio externo do hospital e atiraram contra eles na frente do pessoal local.

Os agressores também mataram um dos parentes do presidente do Iêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadi, que estava visitando um paciente no hospital, afirmou o Ministério da Defesa em seu site.

As forças de segurança retomaram o complexo ministerial depois de matarem a maioria dos militantes, acrescentou o ministério.

A Organização das Nações Unidas (ONU) e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, condenaram os ataques.

A violência é comum no Iêmen, onde um governo interino está lutando contra os separatistas do sul e rebeldes Houthi do norte, além de militantes ligados à Al Qaeda, que buscam derrubar o governo e impor a sua versão da lei islâmica.

O país também enfrenta problemas econômicos graves herdados do ex-presidente Ali Abdullah Saleh, que foi forçado a sair do cargo por uma revolta popular em 2011.

(Por Mohammed Ghobari, com reportagem adicional de Michelle Martin, em Berlim)