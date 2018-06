Homem-bomba mata 11 pessoas em novo ato de violência no Iêmen

A explosão parece ter sido um ataque de vingança da al Qaeda contra a campanha do exército iemenita para subjugar os insurgentes islâmicos em duas grandes províncias do sul do país.

Isso expulsou muitos militantes de cidades que eles tomaram durante os distúrbios de 2011, que comprometeram a segurança nacional e representavam uma séria ameaça para a vizinha Arábia Saudita, maior produtora de petróleo.

Equipes de resgate reviravam os escombros do prédio de dois andares, tentando encontrar sobreviventes da explosão, que atingiu o complexo enquanto os soldados estavam almoçando, disse um oficial da segurança local à Reuters.

(Por Mohammed Mukhashaf e Mohamed Ghobari)