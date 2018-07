Homem-bomba mata 11 pessoas no sul do Afeganistão A explosão de um homem-bomba hoje matou pelo menos 11 pessoas na entrada do quartel da polícia na cidade de Lashkar Gah, no sul do Afeganistão. O ataque foi o mais recente numa série de atentados que vêm ocorrendo no sul do país nas últimas semanas, o que inclui o assassinato de autoridades de alto nível do governo nos arredores de Kandahar, além de uma ação coordenada contra os prédios do governo na província de Uruzgan, que matou 19 pessoas na semana passada.