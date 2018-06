Homem-bomba mata 20 e deixa 41 feridos em região tribal no Paquistão

Texto atualizado às 11h30

ISLAMABAD - Pelo menos 20 pessoas morreram e 41 ficaram feridas em um atentado suicida ocorrido nesta sexta-feira em um mercado da demarcação tribal paquistanesa de Bajaur, fronteiriça com o Afeganistão, informou à Agência Efe uma fonte oficial.

O ataque ocorreu por volta das 8h locais, quando as forças de segurança paquistanesas produziam uma operação rotineira no mercado de Khar, situado nesta conflituosa zona tribal do oeste do Paquistão.

Naquele momento, um terrorista suicida detonou uma carga explosiva que levava consigo, segundo informou à Efe uma fonte do escritório de controle policial, que disse haver entre os mortos cinco membros das forças de segurança.

Os feridos foram levados a um hospital próximo, e as forças da ordem decretaram um toque de recolher no local do ataque, que foi isolado para dar início a uma investigação. Bajaur é uma das sete demarcações que formam a Área Tribal Administrada pela Federação (Fata, na sigla em inglês), um território instável e limítrofe com o Afeganistão no qual buscam refúgio membros de facções talibãs e de outros grupos extremistas, como a Al Qaeda.