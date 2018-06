Homem-bomba mata 72 em ataque a santuário sufi no Paquistão

KARACHI - Um homem-bomba atacou um santuário sufi lotado no sul do Paquistão nesta quinta-feira, 16, matando pelo menos 72 pessoas, informou a polícia, no mais recente de uma onda de ataques a bomba nesta semana.

O Estado Islâmico, grupo militante que tem uma presença pequena, mas cada vez mais proeminente no Paquistão, assumiu a responsabilidade pelo ataque, informou um site de propaganda ligado ao grupo.

O policial Shabbir Sethar disse à agência de notícias Reuters que o número de mortos provavelmente aumentaria. "Pelo menos 72 estão mortos e mais de 150 ficaram feridos", afirmou Sethar por telefone, de um hospital local. O homem-bomba entrou no santuário enquanto multidões se aglomeravam.

O ataque ao santuário de Lal Shahbaz Qalandar na cidade de Sehwan Sharif é o maior numa onda de atentados a bomba no Paquistão nesta semana, num momento em que o Taleban paquistanês e outros militantes radicais islâmicos realizam ameaças de uma nova ofensiva.

O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, imediatamente condenou o que chamou de ataque a Lal Shahbaz Qalandar, na província de Sindh.

Vários outros ataques nesta semana, incluindo uma bomba que matou 13 pessoas na cidade de Lahore, no leste do país, foram reivindicados pela facção do Jamaat-ur-Ahrar do Taleban paquistanês. / REUTERS