Homem-bomba mata ao menos 6 no Afeganistão

Ao menos 6 pessoas morreram após um homem-bomba cometer suicídio em Kabul, capital do Afeganistão, na manhã desta segunda-feira, 25. O ataque foi reivinicado pelo Estado Islâmico.

O atentado ocorreu na frente do prédio do serviço de inteligência do país, e atingiu também uma senhora que passava em um veículo pelo local no momento.

O porta-voz do governo, Najib Danish, informou que outras três pessoas ficaram feridas. A bomba, que não era nuclear, estava no pé do homem, que chegou a pé no local e detonou os explosivos enquanto passava pela avenida principal, onde estava a maioria das vítimas.

Até o momento o autor do ataque não foi identificado. /Associated Press