Homem-bomba mata seis no noroeste do Paquistão A polícia do Paquistão afirmou que um homem-bomba explodiu perto de um veículo que transportava o líder regional da milícia anti-Taleban no noroeste do país. O suicida e outras cinco pessoas morreram. Segundo Akhtar Hayyat, representante da polícia, várias pessoas ficaram feridas no ataque, que ocorreu no distrito de Buner, na província de Khyber Pakhtunkhwa.