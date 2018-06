Homem causa pânico no aeroporto de Los Angeles

A polícia afirmou que uma testemunha viu a ação do homem e notificou as autoridades. O esquadrão antibombas foi chamado para revistar a mochila do suspeito. O homem havia declarado que carregava a arma antes de embarcar em seu voo para Los Angeles, mas a polícia disse que o motivo da prisão foi o fato de ele ter sacado a arma em um local público.

O terminal três do aeroporto, onde ocorreu o incidente, também foi o local de um ataque com tiros na semana passada, que deixou um agente da Administração de Segurança dos Transportes (TSA) dos EUA morto e outros três feridos. Fonte: Associated Press.