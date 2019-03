Homem com faca fere quatro em escola da Noruega

OSLO - Um homem armado com uma faca feriu um professor e outros três funcionários de uma escola em Oslo nesta terça-feira, 19. A polícia da Noruega informou que prendeu o agressor, mas as motivações dele ainda são desconhecidas.

A corporação disse no Twitter que enviou várias patrulhas à escola de Brynseng em razão da "violência e situação ameaçadora". Segundo a agência de notícias NTB, o autor do ataque ameaçou um funcionário com uma faca de cortar pão. Ele foi descrito por meios de comunicação noruegueses como muito jovem.

As quatro vítimas foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves. De acordo com o jornal Verdens Gang, o incidente aconteceu depois de uma briga no pátio da escola. / Reuters e AFP