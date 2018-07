Homem com uniforme do exército mata soldado da Otan

O atirador fugiu e ainda não se sabe se ele é um membro do exército afegão ou um militante disfarçado. Insurgentes frequentemente se disfarçam para se infiltrar nas duramente protegidas bases militares afegãs e atacar forças internacionais e do governo. Mas desde março de 2009 a coalizão registrou mais de 20 incidentes nos quais soldados e policiais atacaram seus próprios colegas, às vezes por causa de tensões inflamadas ou por causa de simpatia pelo Taleban.

De acordo com a Otan, buscas pelo criminoso estão sendo feitas. A organização também informou a morte de dois outros homens a seu serviço, um em uma explosão de bomba no sul do Afeganistão hoje e outro em um ataque insurgente no oeste do país ontem. Essas mortes elevaram para 30 o número de soldados internacionais que morreram no Afeganistão neste mês até agora, incluindo ao menos 14 norte-americanos.

Também no oeste do país, insurgentes emboscaram uma patrulha do exército afegão e mataram ao menos seis soldados, segundo o Ministério da Defesa. O porta-voz do ministério, Zahir Azimi, afirmou que outros 10 soldados foram feridos em um tiroteio. As informações são da Associated Press.