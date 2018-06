Homem confessa 40 assassinatos na Califórnia

O promotor do condado de Lawrence, no Alabama, Errek Jett, disse nesta quarta-feira que Jose Manuel Martinez, 51 anos, afirmou aos investigadores que cometeu os crimes trabalhando como um executor de um cartel de drogas.

Martinez foi preso no ano passado, pouco depois de cruzar a fronteira do México para o Arizona, e foi enviado para o Alabama, onde aguarda julgamento por uma acusação de assassinato. Ao confessar os assassinatos, diversos peritos do país questionaram o matador de aluguel.

Além das acusações de nove assassinatos, Martinez foi indiciado na Califórnia por tentativa de homicídio e por cometer vários assassinatos, emboscadas e sequestros com fins lucrativos, diz que a queixa-crime. As acusações da justiça da Califórnia fariam com que Martinez fosse sentenciado à morte. Fonte: Associated Press.