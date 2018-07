Homem constrói casa com cédulas trituradas Frank Buckley, um artista plástico desempregado irlandês, conseguiu construir uma casa utilizando blocos de notas de euro trituradas. As cédulas inutilizadas foram doadas a Buckley pela Casa da Moeda da Irlanda. O artista decidiu erguer a casa como "um monumento à loucura". Há cerca de 1,8 bilhão em notas destruídas no projeto.