Homem corta a própria mão após ficar preso em máquina de moer carne nos EUA

JAMESTOWN, EUA - Um veterinário vietnamita de 69 anos perdeu a mão esquerda após ela ficar presa em um moedor de carne enquanto ele fazia salsichas no Estado americano de Dakota do Norte. Ele explicou que cortou o próprio membro acima do pulso com uma faca de açougueiro por medo de sangrar até a morte.

O acidente aconteceu no dia 17 de agosto. Myron Schlafman disse que dois policiais salvaram sua vida ao fazerem um torniquete antes de a ambulância chegar e levá-lo ao hospital. “Sempre valorizei a vida, mas não tanto como agora”, contou ele à rádio KFGO.

Schlafman estava tirando um pedaço de carne do moedor na garagem de sua casa quando acidentalmente esbarrou no pedal que liga a máquina. “Vi que estava com um grande problema”, afirmou ele, que é destro.

O osso foi cortado, mas o braço ainda estava preso por músculos, nervos e pele. Ele então pegou a faca que estava a seu alcance e se cortou. “Se eu tivesse hesitado, iria ficar preso lá e sangrar até morrer.”

Schlafman passou nove dias no hospital e por três cirurgias. Ele receberá uma prótese em alguns meses, depois que o braço estiver curado. “Seria muito fácil ficar sentado, sentindo pena de mim mesmo e em depressão”, disse ele. “Passei pelo Vietnã. Posso lidar com isso.” / AP