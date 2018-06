Homem de Taiwan contrai gripe aviária H7N9, primeiro fora da China continental

O homem foi hospitalizado após ficar doente três dias depois de voltar de Suzhou em 9 de abril, disse o ministro da Saúde de Taiwan, Wen-Ta Chiu, em entrevista coletiva. Chiu disse que o paciente foi diagnosticado com o vírus H7N9 e apresentava estado grave.

Segundo o ministro, Taiwan vai tomar as medidas adequadas, incluindo a abertura de uma clínica ambulatorial especializada em casos de H7N9.

Taiwan e China têm crescentes laços econômicos e de negócios, e muitos empresários viajam frequentemente entre os países.

Até terça-feira, 108 pessoas haviam contraído a doença no continente desde que as primeiras mortes foram registradas no mês passado.

