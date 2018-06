Homem dirige bêbado em gramado dos AA A polícia do Estado americano de Vermont informou que prendeu um homem de 55 anos por ele ter dirigido bêbado sobre o gramado de uma casa que pertenceu a Bill Wilson - que, juntamente com Robert Smith, fundou os Alcoólatras Anônimos (AA), em 1935. De acordo com as autoridades, Donald Blood pensou que estava dirigindo em um estacionamento. Construído em 1852, o local é descrito pela entidade de ajuda mútua como um "santuário, onde as pessoas vêm agradecer a Deus por suas novas vidas" e ainda abriga diversas reuniões dos integrantes.