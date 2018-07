Homem é atacado por tigre em zoológico Um jovem se feriu gravemente ontem depois de ser atacado por um tigre no zoológico de Nova York. Ele pulou de um monotrilho para a área onde fica o animal, segundo funcionários do zoológico do Bronx. O porta-voz dos bombeiros, Frank Dwyer, disse que ele teve cortes profundos nas costas e um ferimento grave na perna. O tigre se afastou da vítima quando a equipe de resgate usou extintores de incêndio. O rapaz foi encaminhado ao hospital em estado crítico, mas estava consciente.