Homem é baleado por policiais durante protestos em Hong Kong

HONG KONG - Um manifestante foi baleado no peito nesta terça-feira, 1.º, por um policial durante protestos em Hong Kong, segundo o jornal South China Morning Post. Atos são realizados no dia do aniversário de 70 anos da República Popular da China.

Uma fonte policial citada pela publicação confirmou que os agentes dispararam várias vezes a esmo no distrito de Tsuen Wan e que um dos tiros atingiu um homem. A justificativa para o disparo seria que o agente que atirou e sua unidade haviam sido atacados durante os confrontos na cidade.

"Um agente atirou depois de ser atacado e o manifestante foi atingido no peito no distrito de Tsuen Wan", afirmou a fonte, que não quis se identificar.

A vítima foi atendida por policiais antes da chegada do serviço de emergência, que o encaminhou a um hospital. Este é o primeiro manifestante baleado durante os protestos. Em agosto, a polícia efetuou disparos para o alto, mas ninguém foi atingido. / EFE e AFP