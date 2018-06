Homem é declarado inocente na China 18 anos após ser executado Uma corte do norte da China inocentou nesta segunda-feira, dezoito anos após executada a pena de morte, um homem da uma acusação de estupro. Huugjilt, um chinês da etnia mongol, foi declarado culpado em 1996 por um caso de abuso sexual e assassinato de uma chinesa em um banheiro público. A decisão foi anunciada no microblog da Alta Corte do Povo da Mongólia Interior.