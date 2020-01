Homem é detido acusado de danificar pintura de Picasso em museu de Londres

Um homem de 20 anos está em custódia enquanto aguarda sua próxima audiência depois de ser acusado de danificar uma pintura de Picasso no museu Tate Modern, em Londres.

A polícia de Londres disse na terça-feira, 30, que Shakeel Ryan Massey, do noroeste de Londres, foi acusado de danos criminais.

Ele apareceu no Tribunal de Magistrados de Camberwell Green na segunda-feira, 29. A polícia informou que o ataque à obra de arte aconteceu no sábado, mas não foi especificado qual seria a pintura. A mídia britânica disse que a obra se trata do quadro 'Busto de uma mulher'.

O Tate Modern disse que a pintura danificada estava sendo avaliada por sua equipe de conservação, e o museu permaneceu aberto.

A pintura 'Busto de uma mulher', de 1944, avaliada em cerca de 20 milhões de libras (mais de R$106 milhões ), mostra a fotógrafa Dora Maar em estilo semi-abstrato, usando chapéu e roupas verdes. / AP, Reuters