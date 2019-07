Homem é detido após tentar invadir Palácio de Buckingham

LONDRES - Um homem foi preso depois de subir os portões do Palácio de Buckingham, residência da família real britânica, e tentar entrar no edifício na madrugada desta quinta-feira, 11. O intruso não estava armado e o incidente não é tratado como um ato terrorista, disse a polícia de Londres.

O homem, de 22 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi detido na madrugada por agentes designados para a realeza. Detido sob suspeita de entrada ilegal no palácio, caminhou por quatro minutos pelos jardins da residência real e tentou entrar no edifício antes de ser pego, segundo informações do tabloide britânico The Sun.

As forças da ordem não afirmaram se haverá alguma revisão da segurança do palácio como resultado deste incidente. Nos últimos dias, a Rainha Elizabeth II, de 93 anos, cumpriu vários compromissos oficiais antes do início de suas férias de verão, que terão início em breve, no castelo de Balmoral, na Escócia.