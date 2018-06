Homem é detido na Califórnia acusado de armar bombas em campo de golfe

CALIFÓRNIA - Um homem foi preso suspeito de armar duas bombas de fabricação caseira em um campo de golfe no norte da Califórnia, afirmaram autoridades neste domingo, 11.

Kevin Hornbuckle, de 49 anos, será incriminado por posse e fabricação de artefatos explosivos depois que duas bombas foram encontradas no campo do clube de golfe de Foxtail, em Rohnert Park, cerca de 80 km ao norte de São Francisco, afirmou o Departamento de Segurança Pública de Rohnert Park em comunicado.

Empregados do clube encontraram um dos dispositivos explosivos no sábado no 18.º buraco do circuito de golfe, e o levaram para o pátio de manutenção do local. O clube de golfe foi esvaziado antes que a polícia pudesse destruir a bomba, disseram as autoridades.

Policiais afirmaram que Hornbuckle disse a eles se tratar de uma "bomba ácida" (explosivo caseiro feito com substância ácida e garrafa pet). Empregados do clube disseram à polícia que também encontraram restos de um segundo explosivo que parece ter sido detonado no campo de golfe na noite da sexta-feira, segundo as autoridades. /REUTERS

