Homem é esfaqueado e morto no centro de Londres

Um homem de 18 anos foi esfaqueado e morto nesta segunda-feira em um das ruas mais movimentadas de Londres.

O crime aconteceu próximo a uma loja de esportes na Oxford Street, no centro da capital britânica, por volta das 13h45 no horário local (15h45 no horário de Brasília).

Nove suspeitos foram presos, e a polícia informou apenas que está investigando os motivos do ataque.

A área onde ocorreu o crime foi isolada e diversas lojas foram obrigadas a fechar as portas, em um dia onde o movimento é alto por causa das compras do pós-Natal.

No início do ano, dois adolescentes foram esfaqueados na mesma região - ambos sobreviveram.