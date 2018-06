Homem é fuzilado em público por rebeldes Rebeldes islâmicos mataram um homem em um fuzilamento público diante de mais de cem pessoas em Timbuctu, segunda maior cidade do Mali, no norte do país. A execução fez voltar os temores de que uma nova onda de violência chegue à região. O assassinato ocorreu no local controlado por grupos rebeldes islâmicos e tuaregues. Uma testemunha disse a jornalistas que o morto no fuzilamento era membro do Movimento Nacional pela Libertação de Azawad, grupo que luta pela independência do norte do Mali.