Homem é morto após atacar policiais em Nova York a machadadas

NOVA YORK - Um homem foi morto pela polícia nesta quinta-feira, 24, no bairro do Queens, em Nova York, depois de atacar quatro agentes com um machado.

O agressor, de 32 anos de idade, que não foi identificado pelas autoridades, atacou os policiais sem dar nenhuma palavra logo após eles posarem para uma foto a pedido de um fotógrafo que trabalhava ali.

Um dos oficiais, de 25 anos, teve um ferimento na cabeça e o outro, de 24 anos, em um braço. Todos os quatro agentes entraram na polícia em julho.

Os outros dois agentes atiraram no agressor, que morreu na hora.Uma mulher também ficou ferida, atingida por uma bala perdida.

"Não se sabe o motivo do ataque. Estamos investigando", disse o chefe da polícia, William Bratton.

Testemunhas disseram à emissora "ABC" que o agressor tinha discutido com uma mulher pouco antes do incidente. / EFE