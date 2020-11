Homem é preso após atingir delegacia de polícia em Londres com carro

LONDRES - A polícia de Londres informou que um homem foi preso nesta quarta-feira, 11, após atingir com um carro uma delegacia no norte da cidade. Ninguém se feriu no incidente.

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, o veículo atingiu o prédio da delegacia de Edmonton pouco antes das 19h (horário local, 16h no Brasil). Todos os trabalhadores foram retirados do local e ambulâncias e bombeiros foram acionados.

Um vídeo que circula na internet parece mostrar o motorista saindo do carro e despejando uma substância desconhecida. Parado na frente de um ônibus, o homem ateou fogo ao líquido.

Testemunhas gritaram quando um carro da polícia e agentes correram para enfrentar o homem. Um oficial usou um extintor para apagar o fogo.

A polícia informou que o veículo está sendo examinado por policiais especializados. Peter Allimadi, 30, que testemunhou a cena, disse que ouviu “gritos, um estrondo e sirenes de todos os lugares”. /AP