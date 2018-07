Homem é preso após cerco em Londres Após três horas de cerco policial, um homem que invadira um prédio no centro de Londres ameaçando detonar explosivos acabou preso. O caso obrigou as autoridades britânicas a esvaziar quase um quarteirão inteiro da capital. Sem camisa e de calça cáqui, o homem de 49 anos foi levado diante das câmeras e do olhar de curiosos. A polícia desmentiu a informação de que ele tinha feito reféns.