Homem é preso após esfaquear 11 pessoas na China

PEQUIM - Um homem de 33 anos foi preso após esfaquear 11 pessoas na província de Jiangxi, no leste da China. Nenhuma das vítimas - entre as quais estão estudantes, policiais e crianças – corre risco de morte.

O caso aconteceu nesta quinta-feira, 21, na cidade de Ji’an. De acordo com as autoridades locais, o autor do ataque tem histórico de transtornos psiquiátricos.

As forças de segurança apuram quais foram as causas e as circunstâncias da agressão.

Ataques em locais públicos são recorrentes na China. O último caso aconteceu no dia 15 de janeiro, quando uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas após serem esfaqueadas por um homem que conseguiu fugir depois de ser atirar em um rio na cidade de Fuzhou, no sudeste chinês. \ EFE e AFP