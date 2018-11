Homem morre após matar uma pessoa e ferir duas em ataque a faca na Austrália

MELBOURNE, AUSTRÁLIA - Um homem foi morto por policiais após matar uma pessoa e ferir duas em um ataque a faca na cidade de Melbourne, na Austrália, nesta sexta-feira, 9. Autoridades disseram que o caso está sendo investigado como terrorismo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais e transmitidas por emissoras de TV locais mostram um homem atacando dois policiais no centro da cidade. Um deles levantou uma arma e disparou contra o agressor.

Segundo o superintendente da polícia do Estado de Victoria, David Clayton, o agressor chegou a ser encaminhado para o hospital em estado grave, mas resistiu aos ferimentos.

As ruas próximas ao local do incidente foram bloqueadas e as autoridades pedem que população evite a região. "Por enquanto, não há ligação com terrorismo", afirmou Clayton. / REUTERS e AFP