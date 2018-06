Homem é preso no Irã sob alegação de espionagem A mídia iraniana informou neste sábado que autoridades do país prenderam um homem sob a alegação de espionagem para a Grã-Bretanha. A agência de notícias ISNA destacou que o homem foi preso na cidade de Kerman, no sudeste do Irã, depois de autoridades nacionais passarem meses tentando localizá-lo.