Homem é preso por planejar ataque contra a Casa Branca, afirmam autoridades

ATLANTA, Estados Unidos - Um homem foi preso nesta quarta, 16, por planejar um ataque com explosivos contra a Casa Branca, afirmaram procuradores federais. Segundo as autoridades, investigadores monitoraram o suspeito por meses até prendê-lo no momento em que comprava armas de um agente infiltrado do FBI.

O homem foi identificado como Hasher Jallal Taheb, 21 anos, residente de Cumming, no Estado da Georgia. Segundo as investigações, ele também planejava atacar outros prédios na área de Washington D.C. e, em determinado momento, cogitou atacar a Estátua da Liberdade, em Nova York. Os investigadores afirmam que ele planejava os atos sozinho.

"Todas as ameaças em potencial foram neutralizadas, e tudo esteve sob controle desde o início do caso", disse o procurador Byung J. Pak, do Distrito Norte da Georgia, durante coletiva de imprensa em Atlanta.

Segundo registros da investigação, o FBI entrou em contato com Taheb em março do ano passado após uma denúncia anônima alegar que o homem "havia se radicalizado, mudado seu nome e ter feito planos de viagens para o exterior". As autoridades não identificaram o suspeito como membro de um grupo terrorista, mas afirmaram que ele compartilhou link de um vídeo feito por Anwar al-Awlaki, líder da Al-Quaeda na Península Arábica, morto em 2011 no Iêmen.

Apesar da paralisação parcial do governo americano, que afeta diversos setores da administração federal, o FBI continuou a monitorar Taheb com agentes em licença e outros sem receber pagamento. Em outubro, uma fonte do FBI encontrou Taheb, que revelou um plano de viajar para áreas controladas pelo Estado Islâmico. O suspeito, no entanto, não tinha passaporte, e por isso passou a planejar ataques em solo americano.

Taheb teve outros encontros com fontes ligadas ao FBI, nos quais detalhou o que dizia ser sua "operação martírio" contra a Casa Branca. Em dezembro, ele perguntou a um agente infiltrado do FBI como poderia obter armas para o ataque, especificando que buscava materiais explosivos como granadas de mão e bazucas. A intenção era abrir um buraco na sede do governo americano, entrar e "abater o máximo de pessoas possível".

O FBI disse ainda que Taheb queria gravar um vídeo destacando "muçulmanos oprimidos" com bandeiras americanas e israelenses queimando no fundo. Ele também planejava um ataque no Momumento de Washington, no Memorial Lincoln e em "uma certa sinagoga" não identificada pelos investigadores.

Após os encontros com uma fonte do FBI que dizia ter interesse em auxiliá-lo no plano, Taheb foi encontrá-la em um estaconamento em Buford, na Georgia, onde supostamente iria adquirir três rifles, três explosivos e uma bazuca. Ao chegar, o suspeito foi surpreendido pelos agentes infiltrados e foi preso.

Ainda é incerto se Taheb tem um advogado para representá-lo perante a Justiça. A Defesoria Pública Federal de Atlanta não atendeu as ligações da reportagem./THE NEW YORK TIMES